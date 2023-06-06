據數據供應商Tradeweb資料，衍生性金融商品市場投資人目前預測，今年底前Fed目標利率將落在5％，高於上月預測的4％出頭。

此前投資人預期，今年12月前Fed就會降息，有助提振今年美股，尤其是蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta等大型科技股。這幾個矽谷巨頭去年股價受升息衝擊慘遭滑鐵盧，今年迄今漲幅皆破35％，甚至將漲幅26％的那斯達克指數甩在後面。

部分分析師表示，儘管美國經濟及美企獲利維持強勁，下半年升息態勢不變恐不利美股。不少分析師指出，即便美股大盤指數猛漲，今年各類股大多疲弱。

Spouting Rock資產管理投資組合經理威廉斯（Rhys Williams）指出：「那斯達克指數是在少數幾檔股票帶頭下飆漲，但科技股以外的類股大多數在跌。那反映的是，投資人對接下來不降息會有多緊張。」

投資人一再低估美國經濟成長力道，最新就業報告讓他們的降息預期受挫。此外事實也證明，通膨比投資人12個月前預期的要頑強地多。

但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，Fed的抗通膨任務完成，已無再升息的必要。

克魯曼4日發推文指出，Fed或許已在沒有搞砸經濟之下戰勝通膨。他點出，美國單位勞動成本（ULC）及通膨預期下降就是鐵證。

他補充提到，隱含通膨率平均來看雖仍略高於3％，但在過去一年有明顯下降趨勢。因此克魯曼的結論是，「或許聯準會的任務已經完成」。

拜Fed鷹式升息之賜，自去年3月啟動升息循環以來，基準利率共調升500個基點，美國通膨率自去年年中的逾9％高點大幅降溫。