古亭國中榮獲台北市教育111標竿學校獎及百大績優衛生體育教育行政人員全市金質獎獲獎學校，近年來積極著力課程發展，倡導閱讀理解教學，111學年度教育盃拔河錦標賽更榮獲國中男子組全市冠軍、女子組全市冠軍及混合組全市冠軍三冠王殊榮。

在會考後，古亭國中特別舉辦「2023古亭國中師生盃」籃球賽，不僅展現師生平日對體育運動的熱情，也拉近親師生距離，激勵彼此學習。

古亭國中校長林泰安校長提到，「體育是學校活力的來源，學校建置有體育署樂活運動站，積極承擔學校社會責任，支持輪椅籃球場地訓練。此次，會考後師生盃籃球賽分成男子組與女子組，很感謝教師同仁的共同響應，老師與同學們在場上互相平等拚球技，過程中的歡笑與汗水，相信是孩子們畢業前難忘的回憶。」

古亭國中擁有校隊，如籃球隊、田徑隊、柔道隊、角力隊、拔河隊等校隊，同學們在校隊訓練中，增長體力、耐力與默契，透過練習、反思、進步，然後恆毅地追求群我超越與共榮。