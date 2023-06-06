可以帶家中長輩施打帶狀皰疹疫苗，除了減低感染俗稱「飛蛇」的帶狀皰疹以外。還可能降低失智症風險。一項統計分析表明，在70多歲左右接種帶狀皰疹疫苗的人，在未來7年內不易罹患失智症。雖然因果關係還沒有完全確定，但生理學家認為失智症與病毒感染有正相關。

生活科學(Live Science)報導，越來越多的證據表明，病毒感染可能會增加日後罹患阿茲海默症(alzheimer's disease、癡呆症、失智症)的風險，原因可能與慢性發炎有關。而引發帶狀皰疹感染的水痘病毒，又是病毒中最狡滑的幾種，在感後，很容易潛伏在特定的神經細胞內，並在那裡它們可以潛伏數十年而默不作聲。當免疫系統工作效率降低(比如慢性病、衰老)，病毒會重新激活，然後引起帶狀皰疹，在身體或面部一側出現強烈的疼痛、斑點狀皮疹。

曼徹斯特大學分子神經生物學名譽教授伊札基(Ruth Itzhaki)說，理論上，水痘-帶狀皰疹再激活所引起的發炎，可能會增加失智症的機率。不過，她沒有參與該項新研究，只是從理論上分析。

科學家們分析從2013年9月，病毒減活型疫苗Zostavax(伏帶疹)上市期間，由於英國威爾斯是該疫苗的主要使用點，因此收集70多歲人群的健康記錄，包括施打過Zostavax疫苗，以及沒有施打過的。科學家發現，施打過疫苗的高齡者，患上失智症的機率低了約8.5%。通過進一步分析，科學家們估計，與不符合條件的人群相比，符合條件並實際接種疫苗的人，被診斷患有失智症的風險，降低了大約五分之一。

伊札基表示，從另一方面來看，這個統計分析也為神經系統內的病毒，可能會損傷大腦，造成失智症風險的進一步的證據，這也其他幾項研究的結論是一致的。