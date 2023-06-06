傳奇網路去年11月推出了韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG手機遊戲「Honor of Heirs」全球版。該遊戲目前營運穩定，並持續改善玩家遊戲體驗和互動，以及積極推出各種遊戲更新和活動。此外，傳奇網路也與亦樹遊戲和遊戲種子合作，授權推出「卡利茲傳說」的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，該遊戲於今年2月初正式上線，並在台灣、香港和澳門取得了良好的成績。

另外，「聖劍-亞瑟傳奇」的日本版也在3月下旬上架雙平台，目前這些遊戲都保持著穩定的營運狀態。研發團隊也將繼續接收玩家的意見回饋，並優化遊戲內容，以滿足玩家的期望和市場需求。

傳奇網路的經典端遊「Eden Eternal-聖境伝說」已於5月4日由傳奇官方直營正式開放，受到全球玩家的熱烈期待。目前該遊戲穩定運營中，並提供英文、日文和中文三種語言版本。

傳奇網路目前還有多款遊戲正在同步研發中，將陸續釋出這些自家研發遊戲的上市計劃。