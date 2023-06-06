女星夏宇童與大10歲男星孫協志交往4年多，感情一直很穩定，但身材較肉感的她經常被問「是否懷孕」，本來不打算多作表示，但今(6)日被問到懷孕時，後面的下一句竟是「因為感覺連罩杯都升級了」，讓她直呼：「身體被這樣注視，實在覺得無法接受」，因此忍不下去決定發文，而孫協志也現身力挺。

夏宇童表示過去常因為身材問題，被問是否懷孕，她也從認真否認、笑笑否認到現在不知道該以何種態度回答問題，認為這讓她很不舒服，不滿地說：「在身材上貼標籤，是不是一種霸凌？肉肉的女生就代表懷孕？發胖了就是懷孕？都什麼時代了？我竟然要因為身材忍受這些提問跟玩笑。」

夏宇童接著說今日居然被問「有懷孕嗎？因為感覺連罩杯都升級？」，讓她有種身體被注視的感覺，直喊：「大家互相尊重可以嗎？還是說是因為我發胖、因為我圓身、因為我不夠骨感，所以該時時給社會大眾交代？」

而孫協志也在留言區替夏宇童發聲，表示男女都一樣，無論胖瘦都不該變成話題，甚至被公開評論身體器官或者私密處，直呼這根本是一種公開的霸凌，並向社會大眾傳達自身價值觀：「外表弄得再怎麼美，怎麼帥，只要心是黑的，都沒用！有顆善良的心.. 就是最美的！」

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