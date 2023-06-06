丹利5日在寫給客戶的報告裡指出：「晶片類股面臨回檔風險。鑒於AI題材可能過熱，我們重申對於該產業的謹慎立場，同時也調整我們的排名並將美光列為首選。」
過去兩週以來美光股價僅揚升1.5％，遠不如費城半導體指數同期漲幅9.2％，這意味著：該公司股價仍有上漲空間。
丹利預期，DRAM晶片市場將於今年第三季開始回溫，而這有助於拉抬美光業績。他也認為，中國大陸上個月以國安為由禁止資訊基建業者採購美光晶片，反而可能促使美國政府加大對於美光的援助力道。
花旗研究（Citi Research）分析師丹利（Christopher Danely）5日警告，人工智慧（AI）熱潮帶動半導體類股今年一波大漲，但這些公司股價可能面臨漲多拉回情況，而持有記憶體晶片大廠美光（Micron）股票是應對回檔的最佳方式。丹利重申維持美光股票「買進」評等，目標價格定在75美元。
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