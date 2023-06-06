台中捷運藍線綜合規畫通過交通部審核，行政院卻至今未獲核定，台中市議員陳文政6日關心進度，並表示，外界質疑是否是中央卡關？台中市長盧秀燕表示，希望中央儘速核定，破除傳言。

日前國民黨總統參選人侯友宜到台中交流，盧秀燕拜託侯當選總統後能盡快批准台中捷運藍線，侯也承諾會幫忙。台中市議會6日進行市政總質詢，陳文政關心中捷藍線核定議題，他表示，交通部審核通過藍線綜合規畫，但送到行政院卻遲未獲核定，外界認為是否是中央卡關？

盧秀燕表示，今年2月20日終於獲交通部審查通過，交通部也於4月18日函轉藍線綜合規劃報告書給行政院續審，目前由行政院審查中。中央只要儘速宣布讓中捷藍線核定，就可以破除卡台中傳言，機會也不用留給下個總統。

陳文政說，藍線綜合規劃早在2021年3月就送交通部，交通部花了兩年時間於今年2月才審查通過，但已過4個月，目前行政院仍尚未核定，盧市長要如何爭取？

盧秀燕表示，交通部就藍線的技術面、財務面各方面及路線皆已審查通過，最後須由行政院拍板核定，捷運藍線已經過長達兩、三年的審查，盼中央可以儘速給台中人好消息。