宜蘭一名李姓男子先前中風，其子女幫其聘了一名菲律賓女看護，未料李男竟趁機壓在女看護身上，還強吻看護，嚇得看護打電話向友人求救後逃離該住所後報警處理。宜蘭地院審結，依犯強制猥褻罪，判處李男有期徒刑10月。

判決書指出，李姓男子先前因病中風，其女兒替李男聘了一名菲律賓籍女看護，協助照看日常生活起居，未料2022年9月某日凌晨間李男突然以身體壓住女看護，親吻看護的脖子及臉頰，過程中看護不停反抗，但李男仍隔著衣物不停觸摸看護的胸部。

後來看護趁隙打視訊電話向友人求救，李男見狀才停手，看護則傳訊息向李男家屬反映自己遭李男猥褻，隨即徒步逃離該地址，撥打1995外籍勞工24小時保護專線申訴，由該專線服務人員協助報警處理，全案才曝光。

宜蘭地院審理時，李男坦承有與看護共處一室，但當時他在房間床上睡覺並沒有猥褻看護，而李男的律師則說，李男當天因中風導致左側肢體無力，當天有服用高血壓藥物，數小時前因為注射新冠肺炎疫苗而高燒，當晚意識不清，連自己做了什麼事情都不知道。

但法官勘驗看護的證詞，還有李男女兒的證詞，認定看護確實遭到李男猥褻，認定李男不顧看護離鄉背井來台擔任看護，只為了逞個人慾望，違反其意願做出猥褻行為，造成看護身心嚴重受創，不願繼續留在台灣工作，實在不該，審酌後依犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月。可上訴。