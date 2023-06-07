不少汽車駕駛人不清楚國道高速公路最內線超車道的規定，因此而挨罰。一名網友透露，親友近日收到一張3千元的罰單，上面寫著「小型車未依規定之最高速限行駛內側車道」，網友一看車輛時速為87公里，忍不住揶揄「國家認證87無誤」。

一名男子在臉書「爆廢公社二館」發文，透露女友家人近日收到一張罰單，上面寫著「小型車未依規定之最高速限行駛內側車道，速限110公里，行駛87公里（非超車狀態）」，讓他覺得相當丟臉，不僅把女友祖宗十八代都請出來罵過一遍，同時也灌輸他們高架快速道路開車的觀念，「想不到這種事會發生在我身邊周圍，真的很丟臉」。

貼文曝光後，許多網友看到車輛時速竟是87公里，笑翻表示「內線道時速87，還真的夠87」、「國家認證87無誤」、「真的是87」、「要笑死」、「真的87分」、「好樣的！你都罵完了，我也不好意思多說什麼，原PO的觀念極度正確啊」。

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