大陸陝西省渭南市近日發生一起暖心事件，一名周姓男子的哥哥走失了整整12年，最近透過當地公安提供的照片，一眼認出某位流浪漢正是失散多年的親哥，他日前帶著胞兄小時候最愛吃的零食，長途跋涉到河南省平頂山市迎接哥哥，一家人失散多年終於團聚，溫馨畫面讓網友感動不已。

綜合陸媒報導，今年27歲的周磊家住陝西，因智力發育遲緩，15歲時的心智只有5、6歲小孩程度，當年他原本要與弟弟周博一同外出，但貪玩的周博不想陪同，便放任哥哥獨自出門，不料周磊再也沒回家。家人發現周磊失蹤後，心急如焚地到處找人，同時報警協尋，但多年來一直沒有結果。

儘管如此，周磊一家卻從未放棄。近日透過公安部門提供的尋親照片，周博一眼認出畫面中的乞丐正是親哥。經過DNA數據庫信息比對，確定流浪漢就是周磊，近日在河南省平頂山市找到人。得知好消息後，周博今（6日）帶著一包零食迎接走失12年的哥哥周磊回家，一家人終於團圓。

家人團聚當天，周磊因為情緒過度激動，一度將嬸嬸誤認成生母，口中不斷喊著「媽媽」，甚至還昏了過去，讓家人擔心不已，所幸檢查後並無大礙。消息曝光後，網友紛紛留言「通過尋親照片，弟弟一眼就認出親歌，又快又準」、「真是個好弟弟，祝否極泰來，未來皆坦途。」

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