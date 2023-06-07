受到升息、房市管制措施影響，近期房價已經不像過去幾年那樣暴漲，市場觀望氣氛濃厚，甚至出現房價有可能下跌的聲浪。對此話題，皇翔建設董事長廖年吉表示，現在建築業缺工斷層嚴重、交易量萎縮及土地價格不斷攀高，因此房價不會下跌。

皇翔昨（6日）舉行股東會，廖年吉就房市議題發表看法，被問到當前房市交易量萎縮，建商該如何面對時，廖年吉提到，上市櫃公司需要持續營運，總是要想方法維持業績，山不轉路轉，路不轉人轉。

此外，部分消費者期待房價下跌，廖年吉認為不太可能發生，主要原因在於建築業缺工斷層嚴重，且外籍勞工只有政府標案才能申請，另一方面政府釋出土地競標，土地價格不斷攀高，加上交易量萎縮，因此房價不會下跌。

廖年吉的看法與房產專家胡偉良不謀而合，胡偉良提到，這幾年缺工、缺料，房屋興建期拉長，估計5年內新屋的數量與當前相比成長仍有限，代表新屋供不應求的問題難改善，且營建成本難下修，如果以成本來考量，那麼往後房價只有持平、緩漲和暴漲的可能，除非短暫、特殊情況，否則很難期待會有下跌的空間。