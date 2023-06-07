陸美關係對立，不少在大陸的台商紛紛將產線轉往其他國家，根據日媒報導，包括寶成集團等把生產重心從大陸轉移到印度，將為台灣其他電子廠商開路。

根據「日經新聞」報導，今年4月寶成副總裁George Liu在印度南部塔米爾納杜邦進行投資談判時說：「我們希望這將是眾多投資中的第一個」。

報導指出，寶成每年為歐美品牌Nike和Adidas等生產逾2億雙鞋子，該公司將在未來12年投資印度，金額達230億盧比（86億台幣），預估創造2萬個工作機會。

此外，全球第二大鞋業代工廠商宏福實業集團，今年4月也決定在印度塔米爾納杜邦購買土地設廠。至於豐泰企業已在印度生產約30%的鞋子，這意味著台灣的3大製鞋廠商近期都將在印度生產。

報導提到，台灣在鞋子和服裝等輕工業領域，有許多公司在1980年代和1990年代率先進入大陸，以尋找廉價勞動力，建立低成本生產體系，但2008年之後，大陸經濟發展，勞動力成本大幅上漲，各大製鞋商進軍東南亞，陸美貿易摩擦更加速了這項行動。

數據顯示，目前寶成和豐泰在越南和印尼的產能，占總產能的60%至80%，這兩家公司的大陸產能現在僅佔10%至20%。

報導續指，像富士康這種大型電子產品製造商，現在正在向東南亞和印度擴張，從歷史經驗來看，電子產業最終都會追隨輕工業出走大陸。