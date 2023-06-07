通膨已成為全球新常態，民眾該如何審慎以對？為了荷包不被通膨搶劫，創造「被動收入」成首要目標，而將於6月20日除息的「復華富時不動產證券化基金」(00712)，根據官網公告每單位預計配息金額為0.27元，以5月31日淨值8.96計算來看，預估年化息率約有12%，備受投資人期待，成為領取被動收入的優質的首選。

復華投信指出，通膨時代被動收入的優質選擇為抵押權型REITs，而00712即是抵押權型REITs，在扣除預扣稅額30%後，殖利率仍贏過各類息收型資產，根據以下表格數值比較顯示一目了然。

「復華富時不動產證券化基金」(00712)，在扣除預扣稅額30%後，殖利率仍贏過各類息收型資產。資料來源：Bloomberg/資料日期：2017/11/30至2022/11/30 (復華投信整理/中時新聞網製)

此外，根據00721的2022至2023年的4次配息顯示，年化率配息在2023年2月28日為10.95%，每單位配息金額有0.2400元，一次比一次高。而且此檔屬於海外所得，海外所得不超過100萬元不用計入綜合所得稅申報；不超過670萬元則無須繳納基本稅額差額；每次領股息超過2萬元也不用繳交二代健保。

00721最近4次的配數字，一次比一次高。(復華投信整理/中時新聞網製)

那麼00721的股價表現走勢為何？觀察5月發現，今年因受到FED持續升息，以及美國地區銀行倒閉之影響、美國經濟仍有硬著陸機會等因素，市場擔憂房地產受到影響，導致利率波動度大幅攀高，抵押權型REITs亦受到波及，因此00712的3月份股價還原息下跌5.56%；4月份股價下跌5.26%。不過，4月中旬後的市場恐慌已暫緩，升息循環也接近尾聲，利率波動度下降，五月份股價(還原息)已從3月低點上漲12.05%(截至6/6)。

由於美國升息循環已近尾聲，專家預期今年第2季聯準會將有機會結束升息，最快可能會在第4季開始降息，升息結束前後預估有利與銀行業務相近的抵押權型REITs股價表現。而參考過去升息經驗，美國公債殖利率會領先升息循環終點3至6個月提前見頂，之後債券殖利率與利率波動度會明顯下降，升息循環終點前3個月左右會是很好的中長線進場點，而升息循環終點前3個月至3個月，富時美國抵押權型REITs指數總報酬平均可達12%。

想要進入股市，勢必要清楚了解大環境的現況，亦要明白投資標的的屬性，透過自己觀察及專家專業的見解，挑選正確投資標的才能實現領取穩健的被動收入，朝向財富自由的夢想邁進。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。