在烏克蘭軍隊對俄羅斯展開大反攻前夕，俄國軍事媒體高調宣傳，俄軍前線部隊獲得數千架自殺式無人機，可能為中國製造的民用品，經由改裝並掛載地雷或手榴彈，就能投入戰場，只要花幾百元人民幣（約台幣3千元），其殺傷力幾乎媲美37萬美元（約台幣1100萬）的反坦克導彈，顯見各種民用高科技，正顛覆俄烏作戰形態。

騰訊網引述俄羅斯之春報導，俄軍日前向南方機群的前線部隊提供數千架自殺式無人機。

在展示影片中，無人機整齊排列在地面上，鋪滿整個房間，片中有2名俄軍士兵戴著VR頭盔興奮地表示，這些無人機對前線進攻幫助很大，似乎迫不及待使用這批新武器。

事實上，這些無人機並非軍用產品，而是以廉價的穿越機（空拍機）改造而成，一般沒有自主巡航能力，且飛行半徑只有100~2000公尺，飛行時間大約15分鐘左右，主要由人員遠端控制，其操控難度相當高。

不過，因價格非常便宜，基本上整機落在1000人民幣左右（約台幣 4300元），散裝價格更低廉只有幾百元人民幣，還能輕鬆改裝成自殺式無人機，無論是裝載手榴彈、溫壓彈或是定向地雷，可對坦克或戰壕中士兵造成傷害，幾乎媲37萬美元的標槍反坦克導彈，滿足前線士兵的偵察和打擊需求。

報導指出，這類無人機多屬於民用產品，受到俄烏青睞而大量採購，先前傳出，烏軍採購5萬~10萬架，只有中國的大量產能，能應付兩國龐大消耗。

美國智庫蘭德公司在最新報告稱，目前俄烏雙方都大量在前線使用著類似的無人機，在每10公里的戰線上，就布署25~40架無人機進行偵察與攻擊行動。

俄媒日前稱自殺式無人機的組裝廠房，成堆的零件全部標示中文，就是從中國東南沿海地區採購而來。