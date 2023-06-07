美國臨床腫瘤醫學會（American Society of Clinical Oncology，ASCO）近期警告，全球應該盡快為即將來臨的數百萬老年癌症患者做好準備，否則醫療照護系統將會面臨無法因應癌症「海嘯」的風險。

英國《衛報》（The Guardian）報導，全球最大癌症會議—美國臨床腫瘤醫學會的年度會議日前在芝加哥舉行，美國臨床腫瘤醫學會發布報告指出，隨著人類壽命延長、老年人口上升，年長癌症患者增加已成為「嚴重的公共衛生問題」，呼籲各癌症中心應準備好因應「銀髮腫瘤海嘯」來臨。

Sidney Kimmel癌症中心主任查普曼（Andrew Chapman）在會議上表示，隨著人口增加，他不認為全球已經準備好因應老年癌症患者上升。

報導指出，年長是罹患癌症的風險因子，但多年來人們都未意識到將年長患者納入癌症診斷、照護及治療的重要性。查普曼說，年長患者的目標、偏好、需求及問題等和一般成人相當不同，例如比起有療效的治療方式，老年患者更在意能否和家人相處、繼續進行熱愛的休閒活動等。

美國臨床腫瘤醫學會執行副總裁葛拉洛（Julie Gralow）疾呼，醫療照護體系應立即行動，避免因應不及老年癌症患者激增，她預估至2040年，光是因為高齡化及老年人口增長，全球將會有2750萬新癌症病例、1630萬癌症死亡案例。

聯合國國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）先前預估，2018年全球約有1700萬新癌症病例、950萬癌症死亡案例。

葛拉洛表示，目前老年癌症患者面臨的挑戰包括缺乏照護人員、照護人員缺乏老年醫學相關知識的訓練、臨床實驗鮮少納入老年患者，英國癌症研究協會（Cancer Research UK）臨床醫師史萬頓（Charles Swanton）補充說，老年患者抗癌期間也有較高機會同時服用治療其他疾病的藥物，都讓他們的癌症治療變得更複雜。