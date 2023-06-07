一般人解凍魚肉常，先將魚肉自冷凍庫放至冷藏庫，或在室溫下自然解凍，以便稍晚烹煮，但醫師表示，魚肉最好採快速解凍，例如用流水解凍、解凍板或用微波爐解凍，否則將導致魚類的營養價值流失、口感變差、生菌數增加，導致腹瀉等問題。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，生肉的菌落數很高，裁切過的肉品滋生的細菌更多，尤其是雞肉，美國曾針對生雞肉調查，發現96%的樣本數都有多重抗藥性的菌種，「也就是，若因此腹瀉就醫，醫院也無法提供有效的抗生素。」

他表示，海鮮的解凍更是要快，必須採極速冷凍、超低溫保存、極速解凍。研究發現，慢速解凍會造成解凍傷害，例如魚肉的汁液流失，導致營養流失超過1/3。因此，民眾若要將冰箱冷凍庫的魚類，進行退冰以便烹煮，應採極速解凍，應用流動的水快速解凍、放置於解凍板，或用微波爐解凍。

此外，魚肉若未採極速解凍，還會讓肉質口感變差。江守山表示，慢速解凍的魚肉若放在電子顯微鏡下，可發現肉質如同凍豆腐般成為一層一層，已不像一條魚，口感會較不Q彈。

極速解凍的魚肉也較不易滋生細菌。他舉例，目前國內常可見來自國外的冷凍蝦，「因採極速冷凍，捕獲的蝦子在仍是活的狀態，一下子就結凍成塊，即使經長途航運，其鮮度還比台灣漁港捕獲的近海魚種，更為新鮮。」