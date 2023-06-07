副總統賴清德日前透露，規畫將已除役的核能機組維持緊急可使用，遭質疑「非核鬆動」，蔡英文總統5日表示，如果在非常困難的緊急狀態狀況下才會考慮，「非核家園政策還在，不必擔心」。對此，中天《盧秀芳辣晚報》6日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對這件事情的反應，許多人一面倒，認為「非核家園都是假的」、「現在選舉要到了，蔡英文開始出一些怪招了」，引發討論。
中天《盧秀芳辣晚報》6日由「辮子妹」進行街訪，對於2025非核家園是不是要轉彎了，許多民眾紛紛認為「非核家園都是假的」、「2025非核家園，我本來就沒有抱期待，不太可能」、「到底在幹嘛？一下說要撤掉，一下說要啟動」、「原來核電是可以說重啟就重啟的喔，真的是長智慧了，他又不是像遊樂園一樣」、「現在選舉要到了，蔡英文開始出一些怪招了」、「我覺得非核可以、重啟也可以，但說一套做一套不行」。
不過也有少數民眾認為，「如果非得要啟動，就還是得啟動」、「沒辦法啊，是緊急情況」、「緊急情況啊，不然到時候缺電怎麼辦？」、「應該要改變就改變，這沒有什麼啦」。
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