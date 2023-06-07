美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍「蘇州號」052D驅逐艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，退役少將栗正傑6日就表示，「『蘇州號』上的艦長跟官兵就是抱著必死的決心給你撞，撞了之後我們再把事情弄大」，引發討論。

栗正傑6日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我講這個美國『鍾雲號』和『蘇州號』，我覺得這絕對不是一個艦長臨時起意要去衝撞對方，這一定是有跟中央軍委報備過」，栗正傑分析，「而且這種角度看起來，我們可以發現，如果說美艦不讓的話，是美艦的船頭撞052D的船身，是052D吃虧，因為052D軍艦腰部被『鍾雲號』船頭撞到，052D最脆弱的地方被『鍾雲號』最硬的地方撞到」。

栗正傑更坦言，「中共難道不懂這道理嗎？他當然懂，就是給你撞」，栗正傑說，「問題是撞了之後有什麼效果？撞的地方是在台灣海峽，假設台灣海峽的北端、南端都出現055型飛彈驅逐艦，這就等於是關門打狗，你撞了我的軍艦就不要跑」，栗正傑最後更說，「可見『蘇州號』上的艦長跟官兵就是抱著必死的決心給你撞，撞了之後我們再把事情弄大」。