義務役期將從明（2024）年1月1日起恢復為1年，國防部去年預告修正「兵役體位區分標準」，並在5月30日正式通過並實施，近日也公佈了新版役男體位區分標準，身高需低於155公分，BMI值需超過35或低於15才能免役。對此，前立委沈富雄6日就表示，「如果這是為了兵源的問題的話，非常不可取，不是說眼前人少了就改變體位，要從長遠去看，沒人了」，引發討論。

沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得當兵的體位，最好是從古到今不要改來改去，像我的時代，眼睛視力上千度也要當，後來我出國以後就變很寬鬆，現在又緊了」，沈富雄提到，「如果這是為了兵源的問題的話，非常不可取，在1986年時，一年生34萬小孩，直到去年新生兒只有14萬人，這個趨勢不變的話，30年後只有8萬新生兒」。

而沈富雄最後也斷言，「如果新生兒只有8萬，後來變成役男的那一年只有8萬的話，根本不用有身體檢查，只要腿可以動就來了，不是說眼前人少了就改變體位，要從長遠去看，沒人了」。