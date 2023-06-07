美國軍方指控，大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，引發美中雙方隔空爭執。6月3日則發生鍾雲號驅逐艦被逼迫轉向風波。前立委郭正亮5日在《全球大視野》節目強調，這類事情會讓美國未來到南海做空中的偵查，或到台海的海軍的巡弋，心裡會有一把尺，這是以前沒有過的事。美國也承認055是可怕的軍艦，狹路相逢勇者勝。因為不可能用航母作戰，如果真的在台海用作戰艦來作戰，美國還不一定敢打。

「不同時代的材料有不一樣，不然你那個鍾雲號為什麼不去撞？」郭正亮提到，事實上對方是開得比他快，因為對方是新船，瞬間加速度一定比舊船要快。跟均速不同，這裡講的是如果瞬間要加速開，所以顯然就是鍾雲號看到對方瞬間加速開過來，所以他就立刻折了一個方向。

郭正亮強調，這個事情的爆發，會讓美國未來到南海做空中的偵查，還有到台海的海軍的巡弋，心裡就會有一把尺，這個是以前沒有過的事。

「如果真的是在台海用作戰艦來作戰，美國還不一定敢打！」郭正亮指出，這個只是052，還沒有到055，美國也承認055是可怕的軍艦。所以講白了，狹路相逢勇者勝。因為你不可能用航母來作戰，航母一過來，中方的導彈架勢大概也出來了。「如果全部都比作戰艦，美國不一定搞得過大陸！」