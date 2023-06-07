許多植物性替代產品越來越受歡迎，研究人員努力比較了植物作為替代產品的營養價值以及與動物性奶製品的差異，根據他們使用的指數評分系統，杏仁優格脫穎而出，它在所有檢驗的產品中具有最高的營養密度。

據《每日醫學新聞》（MNT）6日報導，最近發表在《營養前沿》（Frontiers in Nutrition）期刊上的一項研究比較了美國市場上多種植物性和乳製優格產品的營養價值。

專家表示：「這項研究的目標，是為了用來確定美國市場上已經存在的植物性優格，是否在營養價值上與傳統奶製品相等，如果消費者會用替代選項替代動物性產品。那我們應該更加確保營養概況相似或更好，以確保消費者不會營養不足或攝取過量不同的營養素。」

有益的營養素括蛋白質、膳食纖維、鈣和維生素D。需要限制攝取的營養素包括飽和脂肪、糖和鈉含量。分數越高表示營養密度相對於卡路里的比例越高。

研究人員發現，與奶製優格相比，植物性優格選擇通常含有更多的纖維，糖和鈉含量也低上下多。然而，奶製優格通常比植物性優格選擇更多的蛋白質、鈣和鉀。

在所有研究的優格種類中，杏仁優格產品得分最高，表示具有最高的營養密度。不過，無論是乳製品還是植物性優格，都含有各種膠質和澱粉。