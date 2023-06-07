54歲女星何如芸演過《長男的媳婦》、《炮仔聲》、《一家團圓》等經典本土劇，精湛演技備受好評，平時會在社群分享生活，6日，她發文表示車子有狀況，且已持續一周，最後因為儀錶板不斷示警，才決定維修，網友看到後，認為過於冒險，不禁捏了一把冷汗。

何如芸昨(6)日在臉書曬出車子的儀表板照片，可見中間跳出一排黃字，寫著「請停車，引擎保持運轉」，但她表示自己仍硬開一周的車，要不是警示一直沒消失，否則只要車子還能動，便不打算處理。

後來她想到之後要到宜蘭羅東拍戲，才聯繫車廠，並獲得了妥善處理，不過話說回來，何如芸仍很糾結儀表板的警示燈，抱怨：「車發動就是要開，一直叫我停車然後引擎保持運轉是什麼意思啊，語法不通嘛」，並在留言區寫下：「這一星期，那7個字佔據我的螢幕，我看不見我的時速，不知道會有幾張罰單。」

文章曝光後，內行網友解釋車子未熄火的原因：「保持一直發動，是怕妳一熄火，電瓶沒有足夠的電力發動引擎，就真的要『載』回原廠啦！」，等於如果在羅東沒電，車子便只能留在當地，更可怕的是，如果在高速公路沒電，很可能導致後方車輛撞上來，讓何如芸上了寶貴的一課，直呼：「我以為開一開會好，下次不會了。」