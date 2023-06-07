馬景濤與董維嘉的CP組合受期待。（《東遊之八仙伏魔》劇組提供）

馬景濤近來忙著為片造勢。（《東遊之八仙伏魔》劇組提供）

馬景濤重現白衣飄飄的「呂洞賓」角色。（《東遊之八仙伏魔》劇組提供）

多年前，馬景濤主演的《東遊記》曾風靡華人世界，其扮演的白衣飄飄的「呂洞賓」深植人心，此次他在主演的電影《東遊之八仙伏魔》，今（7日）起將在騰訊視頻、愛奇藝全網首播。2度飾演呂洞賓的他，是休息多年後復出銀幕的首部作品，可見其對呂洞賓有著很深情感。

馬景濤片中不僅重現呂洞賓的諸多經典場面，以及至今被很多UP主奉為神作的「扇子功」，同時也不惜突破形象，化身蓬頭垢面的乞丐，並將其獨有的馬式表演體系發揮到極致。同時，他與女主角董維嘉亦合唱電影主題曲，展現好歌喉，近期預告片播出後，引起許多劇迷熱烈討論。

此次與馬景濤攜手成「新仙呂CP」的是知名演員及影視製作人董維嘉，她曾演出《婆婆來了》、《星語心願之再愛》、《中國刑警803》等熱門影視劇，成功塑造諸多風格迥異的角色，從古靈精怪的小媳婦，到英姿颯爽的最美警花，她一直以多變形象活躍於螢幕。

董維嘉首次挑戰極具中國傳統色彩的神話電影，古裝扮相大器驚艷，其扮演的何仙姑角色，一襲粉色蓮花長裙仙氣飄飄，被影迷盛讚為「史上最美何仙姑」。她還在片中分飾何仙姑與山寨女大王「白鶯」兩個性格迥異的角色，一個是端莊大器的天上仙，一個是怪力靈動的女山賊，都能輕鬆駕馭。

電影的製作班底也是亮點之一。電影服裝、化妝、道具精良，還原國風古韻，導演羊帥、鐘未溪同時也是該片藝術指導，他們曾任《趙氏孤兒》、《倩女幽魂：人間情》、《武動乾坤》的美術指導；造型指導範明來也是《三生三世十里桃花》、《宸汐緣》的造型指導，合力打造一個融奇幻、荒誕、喜劇於一體，極具東方美學又燃爆至極的仙俠神話世界。