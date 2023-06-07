58歲資深女星楊繡惠性格豪邁直率、說話幽默風趣，經常上節目分享自身觀點，深受大批觀眾喜愛，私下也常在社群平台分享生活，最近她飛往泰國旅遊，巧遇曾表示欣賞的對象，並PO兩人同框照，還比出心形手勢，畫面曝光後，讓網友們通通嗨翻。

楊繡惠至今小姑獨處，過去談起感情問題，表示在一場大型活動中，看到炎亞綸走了過來，瞬間有被電到的感覺，還曝光二人的互動：「原本我以為他不認識我，結果擦肩而過，他還有跟我說『繡惠姐，妳說話好好笑』，真的太帥了！」言語中透露著對炎亞綸的欣賞之意。

如今到了泰國，在機場跟也來旅遊的本尊再度相遇，在貼文中寫下：「哈哈，泰國機場捕抓野生炎亞綸」，並留下珍貴合照，只見炎亞綸戴著網帽，身穿深藍色條紋襯衫搭配長褲，把手輕輕放在楊繡惠的肩膀上方，楊繡惠則穿著一身粉紅色洋裝，露出一抹笑容，並比出心形手勢，看起來心情相當不錯。

炎亞綸現身留言區。(圖/楊繡惠 FB)

炎亞綸留言寫下：「太巧了～巧遇阿惠ㄟ」，楊繡惠回覆：「開心」，驚人巧合讓網友嗨喊：「哇！我心裡才在想繡惠姐會不會遇到炎P，真的遇到了」、「美好的畫面」、「哇哇哇好幸福的巧遇我們炎帥」、「男的帥女的美」、「專捕捉帥哥嗎？……me too」、「恭喜碰到小鮮肉」、「遇到彼此都很幸運。」