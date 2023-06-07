創作新人王ADEN將推出新R＆B情歌〈幹掉他〉。他日前拍攝新歌MV，上演宅男求愛異想世界，不僅戀上健身YouTuber Peeta葛格老婆Alisa還公然調情示愛，互動親密。
MV導演特別邀來王ADEN 的健身好友Peeta葛格及他的太太Alisa客串演出，當中安排飾演快遞員的王ADEN偶然邂逅健身女神Alisa而產生動力努力健身，卻因而產生出幻想畸戀神展開的劇情，其中一幕公然幫「人妻」Alisa貼身擦口紅的親密調情互動橋段，王ADEN坦言內心「小鹿亂撞」的同時，更一方面又心生害怕，笑說：「我在演出時一直冒出Peeta凶狠瞪我的表情，很怕他哪天殺了我。」
在MV中王ADEN 為了求愛還真的上演「幹掉他」戲碼，主張與Peeta來個「君子之爭」的他竟「越級」挑戰這位大隻佬PK拳擊，結果後果當然被「慘電」不說，事後還瘀青遍佈，王ADEN透露兩人在上演對決戲時Peeta一度不敢用力打，結果自己為「求真」竟然脫口而出激他「你再不大力打我阿麗莎真的會被我搶走」，結果下場就是鼻臉腫，王ADEN苦笑說：「隔天我發現我的手臂跟腰多了很多的瘀青。」
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