搖滾樂團「康士坦的變化球」宣布9月2日唱進台北流行音樂中心開唱，舉辦「眠月線」演唱會。他們成軍邁入10周年，終於要迎向成團以來最大型演出，再次攜手躍演劇團合作，齊力把搖滾與劇場兩大元素結合。
至於又一次另類跨界嘗試，樂團興奮表示：「去年在『羊的呼喊』專場，已經讓大家見證到躍演劇團如何帶領我們到新的領域，在歌詞與台詞交錯下，利用一場演唱會編織出一個全新故事，今年又一次跟躍演劇團交手，這次我們要一起邁向神秘的『眠月線』，共同譜出康士坦的變化球10周年璀璨一刻。」
成軍於2013年的康士坦的變化球，善於以強勁搖滾節奏刻劃現實生活，直白衝撞當代年輕人的社會價值觀，形塑出另類音樂浪潮，樂團多首歌曲〈擱淺的人〉、〈美好的事可不可以發生在我身上〉不僅成為代表作，也合計累積逼近700萬點擊，更在近年於各大現場演出掀起樂迷大合唱。樂團曾入圍第32屆金曲獎，也獲得第12屆金音獎最佳搖滾歌曲提名，今年將推出全新作品。
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