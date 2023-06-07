林志玲（右）和AKIRA結婚4年感情甜蜜。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

林志玲昨（6日）出席連續4年代言的冷氣空調品牌新品記者會，恰巧昨也是她與丈夫AKIRA登記結婚4週年的紀念日。記者會上她表示，晚上將與家人們一同聚餐慶祝，面對這樣的幸福時光，她也感性透露近期體悟到了自己人生有了新的任務。

過去總是希望可以讓家人保有充分隱私的志玲姊姊，鮮少分享個人家庭生活，但自從去年分享了小寶貝誕生的喜訊後，接獲很多媽媽們的回饋，讓她發覺原來持續散佈媽媽正能量的一面，也是現在很重要的任務，她舉例可能很多父母親對於孩子的哭泣鬧脾氣會覺得很挫敗，但自己則會從另一個角度思考。

林志玲說「小寶貝每一天的成長，每一個可愛表情，每一句童言童語，每一次的天真笑容和撒嬌哭泣，每一次跌倒爬起，我都會好好的收進心裏，因為只有我們身為媽媽才會好好珍藏」。所以她常會提醒自己，也想分享給所有的媽媽，「一定要做一個快樂的媽媽，才會有一個快樂的小寶貝。」

她透露最近孩子開始進入愛學說話的階段，目前說話多為中文、日文穿插，並驕傲說「但中文小小領先喔！」AKIRA看到後也說更要一起學中文了，「這樣就可以聽得懂小寶貝說的話」，看在林志玲眼中，是件可愛又溫馨的互動。且孩子也很會觀察跟模仿大人，會自己戴上爸爸的帽子、提著媽媽的包包，對媽媽喊「GOGO」，像是大人一樣準備好要出門。

現在林志玲相當珍惜和家人們共處的時光，夫妻倆也約定好，如果哪一方的工作天數較長，全家就會一起行動，「基本上我們家人很少分開，就是台北、東京，現在2個地方都是我們的base（基地），如果要飛行就是全家人一起飛行。」

昨天適逢結婚4週年，可以跟家人們一起度過，對她來說是特別幸福的事情。林志玲說，感謝讓她成為了一位妻子，成為了一位媽媽，讓她可以感受女人這個階段不同的生命。