白宮今天表示，爆炸摧毀烏克蘭南部大水壩，「可能造成許多人喪生」，美國正在評估是俄羅斯破壞水壩的報導，但是目前仍無具體證據證實是誰在幕後下此毒手。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，美國「目前尚無法確定地說發生了什麼事」。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後不久即占領的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）被炸出個大破口，莫斯科和基輔當局交相指責是對方所為。基輔指控俄羅斯為阻礙烏克蘭發動各界引頸期盼已久的反攻行動而下此毒手，莫斯科扶植的地方當局則表示水壩遭到「多次攻擊」而部分損毀。

水壩流出的洪水已淹沒一座小城和20多個村落。烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）表示，當局正從洪災地區疏散逾1萬7000人，超過4萬人面臨被淹沒的危險。

柯比指出，這項破壞對烏克蘭的能源安全可能有毀滅性的影響。

柯比表示：「我們看到俄羅斯應為水壩被炸負責的報導，我們正竭盡所能評估這些報導，我們正與烏克蘭合力收集更多資訊，但是我們無法確定地說發生了什麼事。」

柯比說，目前討論這對烏克蘭的反攻行動會有何影響仍言之過早。

他表示，爆炸發生時，是俄軍非法佔領和控制這座水壩，但是美國官員尚無法確定這是不是一起蓄意行為。

被問及炸毀水壩是否構成戰爭罪行時，柯比回答，國際法禁止摧毀民用基礎設施。（譯者：陳政一）1120607