百年家族大同集團3年前易手，令人不勝唏噓，但早就脫離大同體系的林挺生第三代林傳凱、林傳傑兄弟，自立門戶後，今夏雙雙交出亮麗成績單。兩人是林家二房次子林鎮源兒子，哥哥林傳凱打理的凱銳光電(2255)，去年營收30.64億元創新高，已是全球前三大汽車後座娛樂系統商；弟弟林傳傑掌舵的新美齊(2442)，打響精品宅，近期還啟動167.8億元獵地計畫，兩人事業各自精彩。

新美齊前身為「美齊股份有限公司」，由林傳凱、林傳傑的母親溫靜如於1986年1月創辦，原為液晶監視器與液晶電視製造商，2000年掛牌上市，3年後，溫靜如的先生，也就是林家二房老二林鎭源「被迫」交出華映董事長位置後，加入美齊，與妻子一塊打拼。

然在大陸南韓殺價競爭下，面板業淪為「慘業」，2010年林鎮源只好將面板代工業務及資產出售給中國「京東方集團」，美齊更名為「新美齊」，再買入科橋電子旗下「凱銳光電」（原名螢橋光電），跨入車用電子影音系統，同時進軍房地產投資開發。

直到2013年林鎮源大腸癌逝，新美齊交予林傳凱、林傳捷兄弟共治，6年後決定一拆為二，將凱銳控股及凱銳光電切割出來，車用影音及綠能事業由哥哥主導；弟弟則留在新美齊，負責不動產建設開發與物業管理。

今年正值林鎮源逝世十周年，一位熟悉林家人士告訴CTWANT記者，「兩兄弟今年都交出漂亮的成績單，在沒有大同家族龐大事業庇蔭和投資奧援下，憑一己之力，闖出一番成就，相信林鎮源在天之靈必感欣慰。」

5月31日新美齊股東會後，有「7年級最帥董座」之稱的林傳傑，一身韓系合身格紋西裝，搭配白色休閒鞋，不疾不徐地向媒體說，「這2年國內房地產環境有所改變，但公司在剛需市場還是很吃香，看好後續剛性需求會繼續成長，今年很多好的(購地)機會釋出，所以覺得現在需要踩油門，讓更多消費者有機會認識新美齊。」

「新美齊AIT」被美國在台協會相中，在對外銷售前就被AIT攔截整棟收購作為官舍大樓，於是新美齊也因應AIT的需求，在興建時為其量身打造規格。圖為林傳傑出席建築落成剪綵儀式。（圖／新美齊提供、翻攝自美國在台協會AIT臉書）

林傳傑6年前領著新美齊，從電子公司轉型房地產，迄今已累積近300億元的推案經驗。而林傳傑最具代表性的作品便是「新美齊AIT」，此一2018年推出的北市天母推豪宅預售案，接待中心還沒蓋好，就被美國在台協會相中，以總價11.6億元整棟收購作為官舍大樓，成了美方破天荒在台置產首例。

去年新美齊正式跨出雙北，6月在台中14期重劃區購地，11月又買下北市公館「東南亞戲院」，因進入建案完工入帳空窗期，去年營收僅5.47億元，創新低，合併稅後淨利約1.38億元，EPS（每股純益）0.56元，不過今年將迎來交屋高峰期，預計有北市南港「新美齊心居」及天母「新美齊心岳」2案總銷28億元可完工入帳。

此外，在建工程中的北市中正區「新美齊硯」、新北市三重「新美齊The Top」、板橋「新美齊画世代」等已近完銷，其餘台中14期「仁平段案」，預計明年選舉後推案，「東南亞戲院案」尚在整合周邊鄰房，新美齊的土地庫存現已見底。

為此，新美齊5月10日公告授權167.8億元，要在全國購置不動產及合建案， 同月18日便火速拿下新北市新店已退場的「開明高職」逾2200坪土地合建案，預計投資39.6億元興建，推估未來可分回總銷逾百億元。

「這塊土地使用分區確實為住宅用地！」林傳傑澄清外界疑慮，並信心滿滿地說，「近期還會加碼，獵地在北中南都會區，儲備未來推案動能，朝全國型建商推進。」

林傳凱(右)、林傳傑(左)兄弟倆相差1歲，兩人感情融洽，經常出席同一場合。（圖／報系資料庫）

哥哥林傳凱接掌的凱銳光電，於2019年自新美齊分拆出來後，發展腳步相當快速，專攻行車紀錄器及後座娛樂系統周邊配件的設計、製造組裝，在後座娛樂尚未成氣候時就收購小廠，以併購方式切入大品牌汽車供應鏈，取得VOLVO經銷權。

凱銳光電2021年11月興櫃掛牌，2022年9月高雄廠投入量產，營收逐年增長，去年合併營收30.64億元，年增11.81%，稅後純益達2.16億元，EPS（每股純益）5.02元，創獲利新高，今年第一季表現更好，營收9億元，年增44.57%。

去年車電展林傳凱推出與美國Amazon合作導入車用Fire OS系統，成功坐穩高級車娛樂領導品牌，目前合作的車廠就包含了藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪、福特等，其中美國市場就占了3成的營業額。

「目前凱銳光電正在開發後座遊戲系統，不用搬PS5到車上，只需要連起網路，拿起遊戲手把就能暢玩雲端遊戲。」林傳凱以「把車子當成家裡的客廳」為目標，全力衝大後座娛樂系統全球市占率，「一定有前三，前二應該也不是問題！」

林傳凱目前手握全球前三大汽車後座娛樂系統商凱銳光電，以及VOLVO凱銳汽車。（圖／翻攝自JETOPTO臉書）

「訂單能見度看到今年底，位於前鎮科技園區的高雄廠已開始試量產，有助於今年業績雙位數成長，明年出貨動能大爆發可期。」林傳凱今年4月參與「台北國際車用電子展」時就喊出，目標3年達成年營收100億元，預計今年第三季底送件申請上市。

40歲的林傳傑告訴CTWANT記者，「新美齊住宅案的充電設備，都會請凱銳協助裝設，近期立院修法，增訂新建物屋頂要設置太陽能板，也會找凱銳來評估協助。」新美齊旗下「資訊服務」事業，負責銷售CRM客戶關係管理系統，凱銳也是客戶之一。

對於今年是父親逝世十周年，林傳傑感性表示，「很懷念他，可惜他沒看到我們創造的這些（事業）。」相信讓林鎮源欣慰的，不只是兒子們事業各自拚出成績，還有手足的和睦。

更多 CTWANT 報導