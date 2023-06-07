大同林家林挺生二房一脈，林鎮源之子林傳凱、林傳傑兩兄弟事業有成，身為上市櫃公司董事長，不時在媒體前曝光，據CTWANT調查，林鎮源還有1個小兒子林傳德，因從小患有罕見疾病，除了13年前大哥林傳凱和蔡依林胞姊結婚時曝光，長大後幾乎沒有對外露過臉，去年一支基金會宣傳影片，再度讓神秘的林傳德浮上檯面。

CTWANT記者調查，2022年10月「傳德慈善基金會」官網上傳一支宣傳影片，介紹基金會提供弱勢族群急難救助服務，也鼓勵善心人士勇於捐款。其中林鎮源大兒子、凱銳光電董事長林傳凱也以基金會董事長身分現身其中。

「善良就是要給對的人，直球救助是我們的宗旨。」林傳凱影片中說明，經過會內審慎評估後，會把百分之百的善款全額交付到個案手上，不假手其他公益團體，所有會內行政費用都由董事會做負擔，他也代表傳德基金會謝謝大家的善心及幫助。

記者查看公益資訊中心和內政部登記資料，傳德慈善基金會由溫靜如創辦，也就是大同林挺生二房林鎮源的妻子，法人代表為林傳凱，林傳傑也在董事名單內。

影片尾聲，林傳凱和一位目測20出頭歲的年輕人並肩而坐，該名年輕人感性地說，「我的大哥像父親一樣帶領我、照顧我，我會努力不讓大家失望。」最後兩人也齊力呼籲，「請大家和我一起快樂做善事！」影片字幕打著「基金會執行長林傳德」。

投身公益的林傳德，正是林傳凱和林傳傑的弟弟。事實上，13年前林傳凱和蔡依林姊姊蔡旻紋的婚宴上，從小罹患「小胖威利症」、導致手腳肌肉不協調的弟弟林傳奇現身，展現苦練半年的爵士鼓，以「魔力紅」樂團的歌《She will be loved》獻給哥哥當結婚禮物，他的一句「Jolin能，我也能」，讓蔡依林感動熱淚。

不過當時出現的名字為林傳奇，如今卻是林傳德，經CTWANT記者求證，確實為同一人改名。

據了解，林傳德直到3歲時仍不會爬、不會走、不能說話，6歲時被媽媽溫靜如帶到醫院診斷，才知道他罹患罕見的「小胖威利症」，永遠不會有飽足感，學習能力有障礙，手腳肌肉也難協調，所以家人在他9歲時將他送到夏威夷，接受較好的環境及教育方式。

傳德基金會去年創刊號中也寫到，「從8歲到18歲，他一個人跟著保母生活同時在特教資源班中奮力學習，即使獨立懂事，面對十年他鄉日子，他款款道出思鄉深情:『我很寂寞，我想念我的家人，還有我的狗。』中學畢業後，傳德以僑生身份回台報名大學。」

溫靜如為子到處奔波，一路陪伴林傳德復健成長，從四肢到口語訓練，不辭辛勞，她也以過往自身經驗，感受身為家屬的心力交瘁、金錢開銷與時間投入，因此在新美齊事業漸上軌道後，捐贈經費成立以兒為命名的傳德基金會，幫助貧病交迫身心壓力者，提供急難救助。雖然林傳德仍不善言辭表達，但他擁有樂於助人的特質，長大後也以終身志工投入公益。

林傳傑透露凱銳和新美齊常一同參與基金會公益活動，一提到傳德基金會，林傳傑就像是個稱職的代言人，大力宣傳要大家一起關心弱勢、投入公益。（圖／方萬民攝）

對於記者求證弟弟林傳德與傳德基金會，林家二兒子、新美齊董事長林傳傑大方回應確實如此，他也不忘替基金會業務宣傳，要大家一起做公益，「如果你知道誰很辛苦、沒辦法自主生活，像是出車禍、開刀籌不到錢、家中喪失經濟支柱…，只要有需要幫忙的，都可以到基金會申請救助，尤其是急需在當下度過難關的，我們很樂意給予不管是金錢或是物資上的資源。」

林傳傑還告訴記者，「母親重心都在基金會，我也會去基金會幫忙做管理、行銷，凱銳光電和新美齊2家公司員工也會一起投入公益活動，每年春酒尾牙，基金會則會前往慈善募款。」一提到基金會，林傳傑就變身為代言人，「各位若是有活動、尾牙，也可以讓我們去介紹基金會，我們都非常感謝！」

據傳德基金會官網介紹，該基金會作業簡化非常機動，可快速評估個案狀況，不論是罕見疾病或重大傷害等緊急災難事件，若造成生活困難需醫療或經濟扶助，即可有效率把救命錢親自交到當事者手上，減少等待申請補助或身障手冊的時間，省去許多不必要的官僚體制。根據基金會去年9月統計，已扶助對象為152件個案。

今年正值林鎮源逝世十周年，看著下一代憑一己之力，闖出一番成就，相信林鎮源在天之靈必感欣慰。圖為林鎮源、溫靜如夫妻。（圖／報系資料庫）

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