新生代演員邵奕玫3年前自夯片《刻在你心底的名字》嶄露頭角，去年她接拍《我和我的鋼四壁》，戲裡與管麟上演相差17歲的忘年之戀，不過現實中的她，似乎偏好年紀相仿的另一半，而邵奕玫的正牌男友，則是去年憑藉《全明星運動會4》打開知名度的黃隊選手徐瑋澤。

邵奕玫重返母校南強工商為校慶演出。（圖／本刊攝影組）

結束表演行程，邵奕玫換裝前往新北市一處公寓，該處為徐瑋澤的住處。（圖／本刊攝影組）

5月27日中午12點多，時報周刊CTWANT直擊熱愛跳舞的邵奕玫重返母校南強工商為校慶演出。1點多演出結束後，換裝後的她獨自到附近的停車場取車，一路驅車前往新北市某停車場後，左手拿著一雙鞋，右手拿著手機熱線，熟門熟路地走進一處公寓，巧的是，徐瑋澤的機車正停在門口，而在邵奕玫進門後，徐瑋澤出來收了2次衣服，證實該公寓正是男生的住處。期間，還有一位疑似徐媽媽的婦人進出，由此可知，邵奕玫不僅可以自由進出男方家中，也早已見過男方家長。

邵奕玫抵達後，在家等待女友的徐瑋澤走出門口收衣服。（圖／本刊攝影組）

晚間6點多，這對小情侶牽手走出家門，一路有說有笑，感情非常好。（圖／本刊攝影組）

傍晚6點23分，徐瑋澤和邵奕玫一起出門，一路上2人有說有笑，邵奕玫更活潑地拉著男友的手晃呀晃的，在街頭上演青春戀愛電影，接著小倆口到了停車場取車，由女方駕車，51分左右到了台北市大安區某停車場停車。隨後，他們散步到一處餐廳外與《全明星4》黃隊隊員林志宇碰面，沒多久同隊的彭尊也現身會合。

小倆口共同前往一間餐廳為《全明星》隊友鄭靚歆慶生。（圖／本刊攝影組）

徐瑋澤與彭尊等人在餐廳前閒聊，不知說到何事，邵奕玫被逗得手舞足蹈，看起來與眾人十分熟識。（圖／本刊攝影組）

4人在外頭小聊了一會兒，彭尊不知道說了什麼有趣的事情，讓邵奕玫雀躍地伸手原地跳動。晚間7點左右，4人一起進到餐廳，不久鄭靚歆和他的同性伴侶AKY采熙和一名外國女子也抵達，同場還有曾奕翔和劉心語等人。原來，當晚是眾人提前為下個月才生日的鄭靚歆慶生。

結束慶生會後回程由徐瑋澤駕車，不過他在抵達女方住處前先一步下車。（圖／本刊攝影組）

邵奕玫開車返家換了衣服之後，與徐瑋澤再度會合，一起搭乘捷運返回徐家，終於等到2人時光，男方的手幾乎離不開她。（圖／本刊攝影組）

晚間10點聚會結束，大夥兒在餐廳門口繼續聊天，站在馬路邊的徐瑋澤看車子靠近，立刻伸手保護並提醒女友邵奕玫，動作溫柔又貼心。雖然在場多是《全明星》選手，但邵奕玫看起來和大家都不陌生，臨別時還熱情地和大家揮手道別。解散後，小倆口到停車場取車，回程換由徐瑋澤開車。

返家前，小倆口先到公園約會，看到擅長運動的徐瑋澤，邵奕玫面露崇拜。（圖／本刊攝影組）

然而令人不解的是，車子開到新北市某處路邊，徐瑋澤拿了東西後先行下車，女方則接手將車開進約莫500公尺外的一處住宅社區停車。約2分鐘過後，換了衣服和褲子的邵奕玫揹著背包出門和男友會合，令人好奇是否還不方便帶男友回家，所以才出現先讓徐瑋澤下車在路邊等候的狀況。

最後兩人一起進入徐家未再出門。（圖／本刊攝影組）

2人會合後，一起散步到捷運站，一路上徐瑋澤時而摸著女方的背部，時而親暱地拉了拉女友的頭髮，2人的互動讓人一看就知道是對熱戀中的年輕男女。不知不覺，時間已經來到隔日0點3分，好不容易恢復獨處的小兩口，在回到徐瑋澤家前又到公園進行一場小小的約會，在兒童遊樂設施伸展筋骨，身高155公分、體型嬌小的邵奕玫本想玩一下爬竿，無奈臂力和技巧不足只能作罷，看著185公分高徐瑋澤輕鬆展現，她忍不住張開嘴展現出崇拜的表情，2人就這樣玩了幾分鐘後，才心滿意足地一起回到徐家。

本刊向經紀公司求證2人關係，邵奕玫經紀人回應：「藝人正常交友，謝謝關心。」徐瑋澤方則表示：「兩人是同所大學的學長學妹，有很多共同的興趣，可以給年輕人多一點交朋友空間。

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