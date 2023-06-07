伊林模特兒徐瑋澤從單親家庭長大，由媽媽獨自扶養他與小7歲弟弟，他也自願承擔起照顧弟弟的責任，不僅照料弟弟的學業，更以身教、言教樹立好榜樣，讓媽媽無後顧之憂賺錢養家。其實演藝圈也有許多藝人出身單親，體悟到家人賺錢養家不易，在演藝事業大放異彩後「加倍奉還」。

周杰倫爸媽在他國一時離婚，媽媽辛苦將他一手拉拔長大，並積極培養他的音樂素質。周杰倫出道後，他經常利用音樂傳達對母親的感謝，2003年還以媽媽名字「葉惠美」，取作專輯名稱，就連周杰倫婚後，他依舊經常陪伴在媽媽身旁。周杰倫除了曾公開表示，媽媽是世界最重要的女人，也曾在IG寫下：「My mom is not only an art teacher atschool but also in my life.（我媽媽不僅是學校的美術老師，也是我人生的老師）」

林依晨的媽媽為了扶養她和弟弟，以卡養卡累積數百萬債務。18歲那年，林依晨為了替弟弟換電腦，參加第一屆「捷運超美女」獲得冠軍，開啟星途。為了幫媽媽償還債務，她6年拍13部戲，她擔心操勞出現意外，早早在23歲那年立下遺囑，26歲那年她罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫，治療休養約2個月復出，拚命多年如願在30歲前還清債務。

出身書香世家的張鈞甯，父母在她國小時離異，她和姐姐作家媽媽鄭如晴養大。張鈞甯沒有太多物慾，進演藝圈後幾乎都把薪水交由媽媽掌管。2009年張媽媽投資失利，張鈞甯更是二話不說將自己辛苦3年，存來買房的頭期款拿來還債，母女倆也吸取教訓，謹遵「不懂的不碰！」近年張鈞甯開始投資股票，短短4個月獲利數千萬，精準的投資眼光獲封「新一代女股神」。

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