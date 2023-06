伊林模特兒徐瑋澤從單親家庭長大,由媽媽獨自扶養他與小7歲弟弟,他也自願承擔起照顧弟弟的責任,不僅照料弟弟的學業,更以身教、言教樹立好榜樣,讓媽媽無後顧之憂賺錢養家。其實演藝圈也有許多藝人出身單親,體悟到家人賺錢養家不易,在演藝事業大放異彩後「加倍奉還」。

周杰倫爸媽在他國一時離婚,媽媽辛苦將他一手拉拔長大,並積極培養他的音樂素質。周杰倫出道後,他經常利用音樂傳達對母親的感謝,2003年還以媽媽名字「葉惠美」,取作專輯名稱,就連周杰倫婚後,他依舊經常陪伴在媽媽身旁。周杰倫除了曾公開表示,媽媽是世界最重要的女人,也曾在IG寫下:「My mom is not only an art teacher atschool but also in my life.(我媽媽不僅是學校的美術老師,也是我人生的老師)」

林依晨的媽媽為了扶養她和弟弟,以卡養卡累積數百萬債務。18歲那年,林依晨為了替弟弟換電腦,參加第一屆「捷運超美女」獲得冠軍,開啟星途。為了幫媽媽償還債務,她6年拍13部戲,她擔心操勞出現意外,早早在23歲那年立下遺囑,26歲那年她罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫,治療休養約2個月復出,拚命多年如願在30歲前還清債務。

出身書香世家的張鈞甯,父母在她國小時離異,她和姐姐作家媽媽鄭如晴養大。張鈞甯沒有太多物慾,進演藝圈後幾乎都把薪水交由媽媽掌管。2009年張媽媽投資失利,張鈞甯更是二話不說將自己辛苦3年,存來買房的頭期款拿來還債,母女倆也吸取教訓,謹遵「不懂的不碰!」近年張鈞甯開始投資股票,短短4個月獲利數千萬,精準的投資眼光獲封「新一代女股神」。

