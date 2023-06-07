報導中說，美國中央情報局（CIA）透過一個歐洲情報機構得知，一個烏克蘭特種部隊6人小組，打算炸毀連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管。

這項情報張貼在聊天平台Discord，據稱是由美國空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）分享，華盛頓郵報從泰謝拉的線上友人取得這份情報報告。泰謝拉最近才因被控洩露多項高度機密文件遭羈押，流入線上的機密文件顯示美國對烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊的能力感到擔憂，還透露出華府顯然在監聽以色列與韓國等盟邦。

華盛頓郵報說，這份情報報告是依據從烏克蘭一名人士取得的訊息，美國中央情報局去年6月曾和德國等歐洲國家分享。

根據華郵，這份情報的細節包括行動小組的人數和攻擊方法。這意味將近一年來西方盟邦有根據可以懷疑基輔當局涉及這項破壞行動。

華郵表示，多個國家的官員證實張貼在Discord的情報摘要準確陳述歐洲情報機構告訴美國中央情報局的內容。

華郵並表示，該報已同意應政府官員的要求，不透露該歐洲情報機構所屬國家的國名以及該項計畫的某些部分，以免危及消息人士和情報行動。

美國中央情報局未立即回應置評要求。路透社未能立即證實華盛頓郵報的這項情報。

去年9月的爆炸事件發生在瑞典和丹麥專屬經濟區，兩國都認為這是蓄意攻擊行動，但都未查出是誰發動攻擊。瑞典和丹麥兩國以及德國仍在調查這起事件。

美國和北大西洋公約組織（NATO）都稱這是一項「破壞行為」，莫斯科將這起事件歸咎西方，但雙方都未提出是誰發動攻擊的證據。