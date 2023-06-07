國民黨總統參選人、新北市長侯友宜。（資料照,劉宗龍攝）

最近社群平台IG掀起「秀出你的20歲」熱潮，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨(6)日也PO出警大畢業旅行的照片。侯友宜透露，警大畢業後立志做刑警，並強調若能搭時光機回20歲，他的選擇還是一樣，為國家挺身而出，。

侯友宜昨在IG上表示，看到大家在回顧自己青澀的20歲時光，讓他想起20多歲時的警大畢業旅行 ，並PO出同學幫他在鼻頭角燈塔前留下的紀念照，也是他準備踏上刑警之路的啟航。

侯友宜透露，他小時候讀到十大名探的故事，就夢想跟書中的主角一樣，可以在城市裡飛簷走壁，保護人民，為大家伸張正義。警大畢業後立定志向做刑警，用智慧勇氣面對重大刑案，鍥而不捨的逮捕要犯，即使一路以來經歷無數職位的轉換，「為國為民的心，始終如一」。

如果能搭哆啦A夢的時光機重回到20歲，侯友宜強調，他的選擇還是一樣，為國家挺身而出，永不改變。

有網友回應道「為國家人民犧牲奉獻的偉大情操」、「希望您不要改變其初心，秉持浩然正氣人民會為你高聲吶喊侯總統！」；另外也有些網友對於當時的侯友宜直呼「帥」、「很會穿」。