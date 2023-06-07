國防部去年預告修正「兵役體位區分標準」，並於上月30日正式通過實施。對此，國民黨台北市第一選區立委候選人、市議員張斯綱指出，兵源不足確實是問題，但更嚴重的，是國軍採購的F-16V等武器延後交貨，但交貨期限沒有延後，因此可能碰到大量武器一次交貨，但士兵的訓練可能跟不上的狀況。

張斯綱昨（6）日在政論節目《少康戰情室》表示，兵源不足確實是國安與國防的重大危機，他指出，現在兵源不足、役男的訓練時間短，就算之後役期延長到一年，這些人能操作什麼樣的武器，也是要打上很大的問號。

張斯綱認為，台灣國防事務裡最嚴重的一個問題，是美國一天到晚說台海局勢兵凶戰危、戰爭可能隨時會爆發，但國軍向美國購買的很多武器，但卻遲遲無法到貨，如最重要的F-16V戰機，要拖延到明年才能開始交機。

張斯綱指出，對美採購的戰機在交機時，都是有排序的，如可能一個月交機2架，讓國軍飛行員的訓練能接得上。但美方若是要為了要在期限前完成訂單，台灣可能會面臨短時間內大量交機的狀況，「我們有沒有相關人才，可以去做戰鬥機的駕駛？」

張斯綱質疑，總體來看，台灣是有錢去買很多武器，但有沒有足夠的人去操作這些武器？此外，國軍的招募也不是很順利，先前甚至有職業士官兵因擔心台海爆發衝突而選擇退役。他也直言，這些問題都是人的問題，若是國防、兩岸歧見的問題不解決，台海的緊繃情勢恐會持續下去。