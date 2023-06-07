國際航空運輸協會（IATA）今天在土耳其伊斯坦堡舉行的業界年會中表示，為邁向全球2050年淨零碳排的目標，各國政府及航空業需加緊腳步，導入可持續航空燃料（Sustainable Aviation Fuels, SAF）。

IATA指出，與化石燃料相比，SAF可以有效協助產業在2050年，將碳排放量減至2005年基準的50%，進而推動各國在巴黎協定中的承諾，也就是把地球升溫幅度控制在低於攝氏1.5度範圍，以減緩氣候變化。

IATA理事長華爾希（Willie Walsh）說：「（各國政府）首先要推出生產激勵措施，以支持航空的能源轉型。」

華爾希指出，好消息是，全球SAF產量正持續成長，不僅在2022年增加了2倍、達到24萬噸，更有望在2028年達到至少5500萬噸。

航協預估，未來SAF產能集中地將涵蓋北美、歐洲和亞太地區，另外，也已經有超過85家、來自30個國家的生產商，宣布了共130多個相關再生燃料專案。

「預期的產量增長非常令人鼓舞，」華爾希說。

IATA為期3天的航空業年會今天落幕，會中除了預測疫後市場前景，也討論了飛安及航務管理等議題。IATA在全球約有300家航空公司成員，定期國際航班客運量占全球的83%。