Priceline技術長布洛貝克（Martin Brodbeck）指出，推出的聊天機器人會協助安排旅遊行程，也提供飯店住宿建議，就像是幫用戶量身打造的「私人禮賓」。
Priceline透過谷歌雲端部門開發的新工具，使用當紅聊天機器人ChatGPT背後的生成式AI技術，藉由這些工具可從現有數據，精確汲取飯店房價等資訊。
Priceline網站擁抱AI新技術，有助它與五花八門的旅遊平台競爭，部分平台在探究消費者面對AI如何做出回應。
聊天機器人不只會創作、寫程式，還可以幫你安排旅遊行程。美國線上旅行社Priceline向《路透》透露，將導入網搜龍頭谷歌的AI技術，由聊天機器人幫顧客規劃行程，最快今夏上線。
Priceline技術長布洛貝克（Martin Brodbeck）指出，推出的聊天機器人會協助安排旅遊行程，也提供飯店住宿建議，就像是幫用戶量身打造的「私人禮賓」。
Priceline透過谷歌雲端部門開發的新工具，使用當紅聊天機器人ChatGPT背後的生成式AI技術，藉由這些工具可從現有數據，精確汲取飯店房價等資訊。
Priceline網站擁抱AI新技術，有助它與五花八門的旅遊平台競爭，部分平台在探究消費者面對AI如何做出回應。
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