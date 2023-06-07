Priceline技術長布洛貝克（Martin Brodbeck）指出，推出的聊天機器人會協助安排旅遊行程，也提供飯店住宿建議，就像是幫用戶量身打造的「私人禮賓」。

Priceline透過谷歌雲端部門開發的新工具，使用當紅聊天機器人ChatGPT背後的生成式AI技術，藉由這些工具可從現有數據，精確汲取飯店房價等資訊。

Priceline網站擁抱AI新技術，有助它與五花八門的旅遊平台競爭，部分平台在探究消費者面對AI如何做出回應。