今天中午前各地為多雲到晴的天氣，午後因熱對流發展，有局部短暫雷陣雨，並有大雨發生機率；周六（10日）梅雨季第5波鋒面（首波滯留鋒）接近，「劇烈天氣」將持續到下周五（16日），須留意可能致災。另外昨晚生成的第3號颱風「谷超」將增強為中度颱風，因距離遙遠，對台灣無威脅。

今天台灣附近環境為偏南風，花東地區不定時有局部短暫陣雨，其他地區中午前多雲到晴，午後因熱對流發展雲量增多，有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨；各地未下雨時天氣悶熱，西半部高溫達33、34度，東半部約31、32度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周五（9日）台灣持續處在「熱力不穩定」的條件下，各地晴時多雲，午後山區雷陣雨擴大至部分平地，可能延續至夜間，有小範圍「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

最新模式模擬顯示，周六至下周一（10至12日）「梅雨季」第5波鋒面逐漸接近，西南風增強，大氣更不穩定，局部地區有陣雨或雷雨，午後強對流使降雨範圍及雨勢擴大，有「劇烈天氣」發生，應隨時注意氣象局特報。

吳德榮指出，下周二至周五（13至16日）西南氣流增強，配合第5波滯留鋒，逐漸調整成「梅雨旺盛期」的型態，將帶來豐沛雨水，應防範可能致災。

另外，菲律賓東側熱帶低壓昨晚8點已發展成今年第3號颱風「谷超」，最新路徑圖及歐洲模式系集模擬圖皆顯示，谷超將增強為中度颱風，並在台灣東側大約1千公里遠海迴轉，對台無威脅。