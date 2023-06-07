檢警調偵辦im.B詐欺吸金案，迄今共查扣現金300萬元、52個名牌包和上百箱各式名酒，以及大批不動產，台北地檢署因名牌包、名酒保存不易，擔心偵查期間價值減損，啟動偵查中變價程序，先把名牌包、名酒分別交由行政執行署台北、士林分署拍賣。其中士林分署預計6月16日先行拍賣im.Ｂ主嫌曾國緯用來招待政商名流的20多箱高檔紅酒。

台灣金隆公司負責人曾國緯(本名曾耀鋒)等人，藉由公司旗下的P2P網路媒合平台招攬民眾投資，數千人遭吸金25億元。檢警調自5月起執行4波偵查行動，已聲押曾國緯及父親、女友、業務幹部6人獲准。

另檢警調在曾國緯等人住處查扣到現金300萬元，LV、CHANEL、Hermès等各式名牌包52個，LV登機箱2個、藝術品、畫作1批、賓士轎車1輛，以及各種年份久遠的威士忌、紅酒，光是在行政院前顧問陳振坤經營的旅館地下室查扣的噶瑪蘭原酒就有125箱。其中最貴的愛馬仕包包市值達130多萬元，還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒。

檢警調也根據嫌犯金流查扣了45筆不動產，總值至少上億元，其中包含曾國緯曾無償借給立委陳歐珀競選總部使用的宜蘭辦公大樓。

依據「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」，扣押物若有毀壞或減損之虞、或保管、照料有困難者，在案件判決定讞前有變價之必要，得將扣押物予以拍賣，並保管價金。

北檢認為，這批查扣的52件各式名牌包，以及上百箱的名酒保管不易，決定啟動偵查中變價，分別囑託行政執行署台北、士林分署針對名牌包、名酒拍賣變價。

其中受北檢囑託拍賣上百箱名酒的士林分署，考量紅酒不易保存，預計將在6月16日先公開拍賣主嫌曾國緯拿出宴請政商名流的20多箱高檔紅酒，做為日後償還被害人之用。

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