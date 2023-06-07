民進黨性騷擾風暴持續延燒，總統蔡英文昨（6）日晚間第二度為此事道歉，透露已請行政院長陳建仁帶領團隊朝3方向努力，要一同打造更安全、友善的社會，不過網友卻不買單，國民黨台北市議員徐巧芯也留言酸，大部分案件都是民進黨發生的，卻扯要塑造安全社會，「現有的機制做不到還一堆藉口，誰信？」

蔡英文昨日在臉書表示，此次的性騷風暴，不只發生在民進黨，包括其他政黨及社會職場中都有許多類似案件，整體社會必須再次自我教育，受害者不是做錯事的人，應該要被大家保護。

蔡英文指出，經過幾次的討論後，已請行政團隊朝3方向進行改革，包括結合專家意見參酌國際做法、重新檢視現行性平申訴機制的實用性及跨部會進行性平法規總檢討，並提出務實且負責任的修法，力求在立法院下個會期列為優先法案，共同塑造一個更安全、更友善的社會。

但有超過2500名網友不買單，紛紛留言怒批「社會安全網，連黨內都破網，還社會呢」、「口惠實不至，講的很好聽」、「燒到必須連發文了，這政黨果然選舉的時候最有效率」、「大小姐帶頭縱容，底下誰敢偵辦？」

此外，國民黨立委王鴻薇留言酸，「連黨部性平案報告都搞不定，還談什麼立法院優先法案，說給誰聽？」國民黨台北市議員徐巧芯也嗆，「不就你在當主席的時候你自己的政黨裡面一堆吃案的嗎？我算了一下吃案至少六個案件，都是民進黨欸。推給什麼要共同塑造安全的社會，但凡你們有按照規定走性平都會比現在好。現有的機制做不到還一堆藉口，誰信？」

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