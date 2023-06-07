健喬指出，海外市場成長仍是主因NAC及鼻噴銷售屢屢告捷，完全沒有因淡季而減弱，非中國大陸地區的海外市場五月營收仍較去年同期成長了130%，由於乙醯半胱氨酸(NAC)相關商品需求不減，加上俄烏戰爭造成國際藥廠陸續出現對亞洲市場供貨斷鏈的現象，健喬的NAC有強大的藥廠生產團隊支援，持續搶下市場，前5月維持120%的同期成長。

而在中國大陸市場方面，解封後鼻噴訂單需求持續暢旺，3~5月的連續訂單較去年同期成長1倍之多，可以預期來自中國大陸的鼻噴需求將持續。另一方面，來自中國大陸的訂單除了鼻噴以外，接下來將有NAC的訂單，目前健喬供中國大陸市場的NAC試製批已經排在六月要在當地進行首驗，一旦首驗通過，最快七月可望開始出貨，下半年中國大陸的營收貢獻將大幅提昇。

另外，在台灣市場方面，國內在歷經幾波疫情的考驗後，近期第四波疫情再度升溫，門診及急診人數遽增，醫院處方需求強勁之下，健喬持續傾力充分供應NAC的需求，今年前五月國內NAC仍較去年同期達15%的增長。