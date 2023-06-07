信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，預算有限的民眾，在高房價狀況下民眾只能透過買小、買舊、買遠，並且透過30年期房貸等方式減壓，不過統計發現國人購屋總價仍不斷攀高，平均購買總價從8年前突破千萬後，到現在已經連續5季突破1200萬元，加上房貸利率也從去年開始連續5次升息，推估下一次的平均房貸有可能創下2009年以來新高，購屋人面對高房價與節節攀升的利率與物價，逐漸感到生活壓力山大。

統計顯示，今年第一季新的房貸族平均購屋銀行鑑估值為1267萬元，再度寫下歷史新高，貸款金額906萬元也是歷史新高；若和10年前的2013年相比，平均銀行鑑估值多出345萬元，房貸則多揹了284萬元，且面積還少買2坪；房貸利率今年第一季平均已達2.07%，若考量今年第一季底還有升息半碼，下一次房貸利率恐怕會接近2.2%，寫下聯徵中心2009年統計以來新高。

若以30年期房貸，利率2.07%本息平均攤還試算，貸款906萬元則每個月房貸負擔為3萬3806元，若考量到物價上漲與家庭日常開銷等因素，每月的支出的確是日益沉重。

曾敬德建議，民眾可以透過30年期房貸方式減壓，甚至採取寬限期降低前期還款負擔，雖然也有人寬限期到了又轉貸申請，但畢竟本金遲早還是需要償還，購屋人應該做好謹慎的財務規劃，避免過度依賴使用寬限期。