38歲女星周曉涵頂著無名正妹與逢甲校花的光環出道，陸續出演多部偶像劇，憑甜美外型獲許多粉絲支持，有「偶像劇女神」的稱號，而她的感情狀態也備受外界關注，兩年前她曾與大馬男星蘇熙喆傳出緋聞，如今被直擊與小13歲男星王新凱上演溫馨接送情。

根據《鏡週刊》報導，日前周曉涵被拍到晚間現身北市萬華大理街附近，似乎是準備離開現場，中途遇到粉絲時，她也相當親切地幫忙簽名，接著她往附近的銀行走去站在提款機旁，這時一名身材高大的男子騎著機車過來接周曉涵，而該名男子就是與周曉涵一起拍攝電視劇《機智校園生活》的25歲男星王新凱。

據悉，當天的活動周曉涵並未受邀出席，是她本人自帶妝髮與攝影師前來捧場的；而對於兩人傳出戀情，周曉涵經紀人表示，對於藝人私生活並不清楚。

事實上，周曉涵兩年前被拍到，與合作電影《震撼擂台》的馬來西亞男星蘇熙喆挽著手現身酒吧，還同坐一台車回家，雙方當時皆未做出回應，但周曉涵去年四月還在抖音上曬出一段，與蘇熙喆在床上做雙人瑜珈的影片，還曾推薦男方演出《機智校園生活》內黑道小弟的角色，如今蘇熙喆的社群上已半年未見周曉涵的蹤影，根據知情人士透露，兩人似乎已結束戀人關係。