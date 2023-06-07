剛結束台灣之旅的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），今（7日）接受沙加緬度當地媒體訪問，表示自己希望加盟NBA球隊國王，霍華德說，「我還沒有從NBA退休，我想幫助國王爭奪冠軍，儘管我認為他們已經打出雛形。」

霍華德歷經18年燦爛奪目的NBA生涯後，上季首度前往台灣T1聯賽，加盟桃園永豐雲豹，場均出賽34.9分鐘砍下23.2分、16.2籃板，禁區宰制力十足，不過霍華德並未能替雲豹帶來好成績，賽季以6勝24負排名聯賽墊底，下賽季是否續留台灣是未知數。

本季國王迎來新任教頭麥克布朗（Mike Brown）執教，從聯盟的笑柄晉身為季後賽球隊之一，並建立了由福克斯（De'Aaron Fox）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）兩位雙星為主體的進攻模式，儘管在季後賽首輪取得聽牌狀況下，還是讓衛冕軍勇士帶走系列賽勝利，但在新科年度最佳教頭麥克布朗帶領之下，國王的未來仍精彩可期。

國王內線防守稍嫌薄弱，首輪遭勇士盧尼（Kevon Looney）多次完成單場20籃板以上紀錄，38歲的霍華德期待擔任主力內線沙波尼斯和艾力克斯連（Alex Len）的替補，關於下賽季是否續留台灣，有籃壇圈的人士表示，霍華德一整季下來花費球團至少1億元，幾乎沒有球隊能夠負擔得起。