宜蘭大學某吳姓教授早上7時駕駛VOLVO上班狂飆時，先後撞上一輛麵包車與貨車，麵包車上母女、貨車駕駛均死亡，吳男重傷昏迷。

宜蘭縣五結鄉昨（6）發生嚴重3死車禍，宜蘭大學某吳姓教授早上7時駕駛VOLVO上班狂飆時，先後撞上一輛麵包車與貨車，麵包車上母女、貨車駕駛均死亡，吳男重傷昏迷；其中麵包車上的42歲鍾姓女子當時正載18歲女兒去上學，丈夫趕到現場崩潰哭喊「就叫妳不要跟我吵架，為什麼啦？」

60歲吳男駕車沿溪濱路三段往北時，追撞前方42歲鐘女的麵包車後，再衝往對向撞上50歲溫男的小貨車，由於車速相當快，鐘女的麵包車翻覆後，她與車內18歲陳姓女兒被拋向車外，鐘女當場死亡，陳女與溫男分別送往醫院急救後不治，肇事的吳男重傷於加護病房觀察，目前昏迷指數3分。

宜蘭大學某吳姓教授早上7時駕駛VOLVO上班狂飆時，先後撞上一輛麵包車與貨車，麵包車上母女、貨車駕駛均死亡，吳男重傷昏迷。（翻攝照片）

陳女就讀宜蘭高商國貿科二年級，學校師生聽聞噩耗後悲痛不已，校方已對班上33位同學安排心理輔導。肇事的吳男是宜蘭大學教授，當時正趕往學校上課，他曾獲行政院國科會頒發「99年度大專院校獎勵特殊優秀人才」，並曾獲選校內優良導師，研究專長為化學工程、環境工程。

據TVBS報導，死者鍾女與丈夫分居，女兒平時住外婆家，每天早上都會提早到學校健康中心幫忙，早上都由母親送至學校；鍾女丈夫當下聽聞噩耗趕到現場，員警掀開藍帳篷前先提醒要有心理準備，他一看到妻子遺體崩潰喊「就叫妳不要跟我吵架，為什麼要這樣啦？」兒子也在旁痛哭。