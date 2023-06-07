目前正處炎夏，冰涼飲料成為生活必備，但泌尿科醫師表示，涼飲可能讓人成為尿路結石患者，一旦痛起來會讓人崩潰不已，而結石成分又以草酸鈣佔最大宗，有6種飲料是高草酸飲料，包括茶類、咖啡、小紅莓汁、可樂可樂等碳酸飲料、啤酒、可可。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其臉書表示，台灣約有10~15%的民眾有尿路結石的困擾，平時不痛還好，一旦發作會讓人瞬間崩潰，而國人尿路結石成分又以草酸鈣佔最大宗，因此飲食上就要減少草酸的攝取。

他列舉，茶類、咖啡、小紅莓汁、可樂等碳酸飲料、啤酒、可可是6種高草酸飲料，建議民眾避開飲用。

但陳鈺昕提醒，飲用過多的飲料並非導致尿路結石的主因，而是水分攝取量太少，他診間患者常稱自己一天喝不到1000毫升的水。因此，成人每日應攝取2000毫升以上的水。

他並強調，雖然尿路結石可透過日常飲食與飲水習慣來減緩形成，但已明顯感受到疼痛等症狀的人，單靠改變飲食、飲水、生活習慣仍無法讓結石憑空消失，還是要儘速尋求泌尿科醫師的協助。