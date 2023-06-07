百萬YouTuber蔡阿嘎在日本拍「日本5家超難吃的連鎖地雷店」引發爭議，還登上日本媒體，讓許多日本人氣炸，一名從日本嫁到台灣的Kiwa表示，在日本的母親得知這件事氣得罵「這種人不要來」，這事件也讓她想起剛來台灣時，想退貨網購商品，因語言不通被客服罵三字經、掛電話，她說「客服以為我聽不懂，但其實我知道的台灣髒話很多。」

不要鬧工作室昨（6）日於YouTube上傳最新影片，Kiwa說母親用通訊軟體跟她聊天時，特別提到蔡阿嘎事件，氣得罵「這種人還是不要來日本吧！」她則是傳日本人大鬧華航的新聞給母親，母親才說「做什麼都要適可而止。」

Kiwa針對蔡阿嘎事件，分享日本網友的看法，多數網友表示，「對台灣印象很好，但這樣的人還是不要來日本比較好」、「影片提到的店都是我常光顧的，價格便宜CP值又高，這是其他企業努力的目標」、「這個YouTuber什麼都不懂還批評，我很生氣」、「KFC是美國的，關我們日本什麼事？」也有人緩頰，「台灣YouTuber的看法不會影響我們日本人對這些店的觀感」。

至於，日本人大鬧華航事件，Kiwa說多數的日本人也沒有包庇自己人，一面倒罵該名旅客「明明會講英文還故意找麻煩？」、「如果想要空服員講日文，就選日系航空啊」。Kiwa表示，過去她和朋友出國旅行，用餐也會幾個人分食一碗，也有吃到不符合胃口食物的經驗，她看到蔡阿嘎說「可以批評啦！這邊的人聽不懂中文」，這點讓她非常生氣，但她認為人都會犯錯，只要是真心道歉，都值得有第二次機會。

Kiwa回憶幾年前她剛搬來台灣，網購的商品想退貨，當時她中文程度不好，被客服罵三字經、掛電話，Kiwa說「客服以為我聽不懂，但其實我知道的台灣髒話很多」。