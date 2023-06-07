金曲歌后詹雅雯罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，更被診斷出大腦長出動脈瘤，隨時可能猝逝，不過上個月底就醫時，右邊動脈瘤竟完全消失，不需要再動手術，對此，她受訪時激動到數次淚崩，直呼：「現在是我生病這幾年來，狀況最好的時刻」。

詹雅雯先前到醫院回診，準備要確定開刀日期，沒想到竟得知右邊動脈瘤消失，左邊更只剩下一點點，因此不需要再動手術，讓她當下抱著妹妹痛哭，難以置信表示：「奇蹟竟然發生在我身上？」根據《自由時報》報導，詹雅雯指出經歷兩次開顱手術，都面臨大失血的生死關頭，因此對開刀產生陰影，如今得知不用開刀，讓她直呼是老天爺送的禮物。

提到罹患的帕金森氏症，詹雅雯表示目前採用中西醫合併治療，每兩天就要去醫院針灸一次，此外，針灸後胃口逐漸變好，近來更是胖了4公斤，身體狀況逐漸好轉，像是先前常在家裡昏倒送醫，如今暈眩狀況改善不少，不僅不會害怕走路，還能夠自己搭高鐵，接著透露今年的計畫，雖然沒有辦個唱的打算，但新專輯已經錄製完畢，算是兌現給粉絲的承諾。

詹雅雯近年身體頻出狀況，讓她對人生有了新體悟，去年底決定到日本「流浪」1個月，先前更被粉絲捕捉到現身白沙屯馬祖進香活動，祈求身體健康，如今不需要再次動開顱手術，讓粉絲紛紛留言獻上祝福。