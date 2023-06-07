新冠疫情反撲，疾管署昨公布上周新冠肺炎中重症個案日增244例，較前周增加17%，死亡日增加28人，更較前周暴增40%，以重症人數推估總染疫數，上周平均每日新增2萬8千人確診。耳鼻喉科醫師張弘也曝光第一線狀況，確診患者擠滿診所，且這周病患比上周更多，看診看到晚上10點，很多都是重感冒症狀，發燒、劇烈咳嗽等。

張弘昨天在臉書表示，解封後迎接第四波新冠疫情，這周病人比上周更多，沒有極限，5日晚上他連飯都沒吃，直接看診到晚上10點多，另外還拍片教大家如何正確快篩。

張弘上周曾說到，5月本該是呼吸道感染較少的季節，確診患者卻擠滿診所。臨床上觀察，新冠患者大多以重感冒症狀表現，包括發燒、劇烈咳嗽、喉嚨痛、頭痛、鼻塞、流鼻水等，另外有10％的人嗅、味覺喪失。

張弘表示，後疫情時代，建議打滿三劑疫苗，降低確診後重症機率；高風險患者（糖尿病、心臟病、腦中風、癌症、高齡等）最近少出入公共場所、勤洗手，必要時佩戴口罩。若確診可至醫療診所評估使用抗病毒藥物；有發燒症狀者，建議快篩，若陽性要佩戴口罩、發燒期間請假休息，增加抵抗力，也避免新冠傳播。