海音嘉年華首場就請到彭佳慧、黃子佼和陳昇等賣力演唱。（本報資料照片）

海音嘉年華場地鄰近重光海堤，居高臨下就可鳥瞰聽演唱。（許逸民攝）

原訂要喧鬧整個六月的澎湖海音嘉年華，在舉辦兩場後突然喊卡。雖然在澎湖辦售票型演唱會，本就不被各界看好，不過主辦單位還是否認是票房不佳才停辦，畢竟最花錢的都已經砸下去了，只因有在地人鬧場，經過討論後，決定停辦，已花下去的2千萬自己認賠。

說好一個月，卻舉辦兩場就臉書宣布停辦。

澎縣府對此則表示遺憾，並說是不是因為噪音擾鄰所致還有待再瞭解，但縣府歡迎各單位來澎湖辦活動立場不變。就連最鄰近演唱場地附近的住戶也惋惜說，並不覺得吵，何況難得有大咖明星來獻唱，帶動人氣來這沒什麼人的地方很好，停辦了真是很可惜。

民間業者找來黃子佼、彭佳慧、陳昇等大咖演唱的澎湖海音嘉年華，是當地少見的『售票型』演唱會，場地雖選在市郊空曠、咸認應該吵不到什麼人的媽祖文化園區，但第一場巨星之夜票價要1300塊，讓習慣聽公家舉辦免錢演唱會的澎湖人掏不出錢，加上又鄰近重光堤防與媽祖基座，在場外不用購票就可站上堤防和基座來鳥瞰聽演出，以致於開幕第一晚巨星之夜，場內就比場外人少，區區不足百人。

即使主辦方表現不以為意，還大器說大家高興就好，甚至把隔日的DJ之夜改為免費進場，但到場共襄盛舉的聽眾還是不多，在5日上午宣布喊停。

主辦業者強調，停辦理由是有人鬧場，和票房無關。因為從第一場開始，就都是照規定在晚上10點以前關麥，以免噪音吵到人，何況場地周邊數百公尺都沒有住人，也不知道到底吵到誰了。加上第一場開始就有在地人，在場地周邊叫囂，嘲諷這種表演200元都不會有人來看，還做出呸的吐口水動作，所以決定停辦。

主辦業者說，只要購票的他們都全退，包括專程搭機來聽演唱會的民眾，他們連機票錢、住宿費都賠，因此包括已簽約的歌手演出費、場地器材等，大約賠了2千萬。而經過這次經驗，也瞭解澎湖人對售票型演唱會的接受度不高，至於會不會再來澎湖辦演唱會，只能說再看看，等有適當場地再說了。